Covid-19

O número de casos ativos no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte subiu para 77 e há mais dez pessoas na comunidade que tiveram teste positivo para o novo coronavírus, informou a autarquia local em comunicado.

No documento assinado pelo presidente da Câmara de Belmonte, António Dias Rocha (PS), especifica que o maior foco do concelho está concentrado no lar, com registo de 59 utentes e 18 funcionários infetados.

A maior parte dos utentes e funcionários encontra-se numa situação estável e há sete pessoas internadas, designadamente um funcionário e seis utentes, sendo que dois dos idosos merecem "maiores cuidados", acrescenta.