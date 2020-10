Actualidade

O Teatro Nacional D. Maria II, em digressão pela Europa desde setembro, tem conseguido "escapar" às restrições por causa da pandemia, encontrando mesmo públicos "ávidos da experiência teatral", disse à Lusa o diretor artístico, Tiago Rodrigues.

A "embaixada teatral" portuguesa, formada por 18 atores, técnicos e produtores, está esta semana no Luxemburgo para apresentar os espetáculos "By Heart", no Théâtre des Capucins, nos dias 28 e 29, e "Sopro", no Grand Théâtre, a 29 e 30, após ter passado pelo festival do outono, em França, e pela Bélgica e Suíça.

Apesar de o aumento de infeções nas últimas semanas ter levado ao agravamento das medidas sanitárias em vários países europeus, a sorte tem acompanhado a companhia.