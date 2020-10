OE2021

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defendeu hoje a correção de algumas "medidas negativas" da proposta de Orçamento do Estado (OE) de 2021 para que possa vir a apoiar o diploma do Governo.

"Na atual conjuntura de crise sanitária, social e económica, provocada pela covid-19, o OE de 2021 terá uma importância enorme para a resposta que os municípios terão de dar - e querem dar - no sentido da recuperação social e económica do nosso país", afirmou em Coimbra o presidente do conselho diretivo da ANMP, Manuel Machado.

O autarca socialista, também presidente da Câmara Municipal de Coimbra, falava aos jornalistas na sede da associação, no final de uma reunião daquele órgão, em que foi analisada a proposta de lei do OE para o próximo ano.