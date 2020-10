Actualidade

O Brasil estimou que o seu Produto Interno Bruto (PIB) poderá crescer 27% em dez anos com a realização de reformas macroeconómicas, segundo o plano "Estratégia Federal de desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031".

O documento assinado pelo Presidente do país, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, foi publicado hoje no Diário Oficial da União e traça três possíveis cenários para a evolução da economia do país até 2031.

Nos dois primeiros cenários, chamados de referência e transformador, a estabilidade macroeconómica é uma hipótese fundamental e seria obtida através de reformas fiscais que evitassem uma trajetória explosiva da dívida pública e, futuramente, permitissem uma reversão da atual tendência de elevação.