Covid-19

Uma mulher, internada com covid-19, morreu e cerca de 200 pacientes foram transferidos devido a um incêndio de grandes proporções num hospital público da cidade brasileira do Rio de Janeiro, segundo a imprensa local.

De acordo com o jornal O Globo, uma mulher de 42 anos, internada com covid-19 e em estado grave, morreu ao ser transferida durante o incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso, localizado na zona norte do Rio de Janeiro.

Cerca de 200 pacientes foram retirados do primeiro prédio do hospital, que tem capacidade para atender 400 pessoas. Pelo menos 175 foram recolocados em outros pavilhões que não foram afetados pelas chamas e outros 25, em estado grave, foram transferidos para outros hospitais, segundo fontes oficiais citadas pela imprensa.