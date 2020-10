OE2021

O primeiro-ministro afirmou hoje que a pressão orçamental provocada pela crise obrigará o Governo a recalendarizar o programa de valorização dos salários da administração pública, mas assegurou que, ainda assim, a massa salarial neste setor aumentará 3,5%.

"É verdade, não vale a pena escondê-lo, que a evolução económica de 2020, seja quanto a uma inflação negativa, quer quanto à pressão orçamental que a crise impôs, obriga-nos a recalendarizar o programa de valorização que tínhamos relativamente ao conjunto de salários da administração pública", disse, no debate da proposta de Orçamento do Estado para 2020, em resposta ao Partido Ecologista "Os Verdes".

Ainda assim, o primeiro-ministro assegurou que a massa salarial no conjunto da administração pública vai aumentar 3,5%, "seja por via das novas contratações, seja por via das promoções, seja por via das progressões".