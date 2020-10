Covid-19

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, considerou hoje "prematuro" o regresso do país a um confinamento rígido, apesar do aumento de casos de covid-19, que já causou mais de 19 mil mortos e 700 mil infeções.

O chefe de Estado sul-africano respondia a perguntas dos deputados na Cidade do Cabo, sobre vários temas, nomeadamente a covid-19, a grande corrupção na administração pública, a violência do género e a controversa visita ao vizinho Zimbabué, realizada recentemente por líderes do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), o partido no poder, num avião fretado pela ministra da Defesa.

Ramaphosa, que também preside ao ANC, disse "não haver razões para alarmismos", apesar do aumento do número de infeções da covid-19 para 716.759 casos positivos, naquele que é o país com mais casos no continente africano, e que registou cerca de 900 novas infeções nas últimas 48 horas, segundo as autoridades de saúde sul-africanas.