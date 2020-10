Covid-19

A Pousada da Juventude do Porto pode começar, a partir de 01 de novembro, a receber pessoas com teste negativo à covid-19 que precisem de ser segregadas do núcleo familiar ou instituição por terem testado positivo, foi hoje revelado.

"As instalações da Pousada da Juventude serão disponibilizadas a partir e 01 de novembro para reforçar a estrutura distrital de resposta à covid-19", indicou o gabinete do Secretário de Estado da Mobilidade e coordenador Regional Norte do covid-19, Eduardo Pinheiro.

De acordo com mesma fonte, a coordenação do processo será da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto.