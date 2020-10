Actualidade

A polícia angolana dispersou hoje com gás lacrimogéneo cerca de uma centena de jovens que se encontravam concentrados em frente ao Tribunal Provincial de Luanda e bloquearam as ruas de acesso ao edifício.

Este é o segundo dia em que o espaço circundante do tribunal, o Palácio Dona Ana Joaquina, na baixa de Luanda, é ocupado por jovens que exigem a libertação dos manifestantes detidos no sábado, e prometiam manter-se no local até à noite.