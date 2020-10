Actualidade

O velocista Christian Coleman, atual campeão do mundo de 100 metros, foi suspenso por dois anos por falhar as obrigações de localização para controlo antidoping, anunciou hoje a Unidade de Integridade do Atletismo.

Coleman, de 24 anos, fica assim arredado dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para o verão de 2021 por causa da pandemia do novo coronavirus.

O atleta, que ainda dispõe de 30 dias para recorrer, estava suspenso provisoriamente desde 14 de maio por ter falhado por três vezes a sua localização - em 16 de janeiro, 29 de abril e 08 de dezembro do ano passado.