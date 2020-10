OE2020

A receita fiscal do subsetor Estado registou uma redução de 2.822,7 milhões de euros até setembro, recuando 8,3% face ao mesmo período de 2019, refletindo os efeitos da pandemia, segundo a Síntese de Execução Orçamental hoje divulgada.

"No mês de setembro a receita fiscal líquida acumulada do subsetor Estado volta a refletir os efeitos da pandemia covid-19, registando-se uma queda de 2.822,7 milhões de euros (-8,3%) face aos primeiros nove meses de 2019", refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Esta queda, indica a DGO, "apresenta uma continuidade com a variação registada na receita acumulada em agosto", em que se registou um recuo de 7,8% em termos homólogos.