Actualidade

O candidato da oposição em Zanzibar, detido esta manhã pela polícia, foi libertado durante a tarde, na véspera das eleições gerais na Tanzânia, e acusou as forças de segurança de terem abatido dez pessoas naquele arquipélago semiautónomo.

Outras duas pessoas terão sido mortas e três feridas em Nyamongo, no nordeste da Tanzânia, quando participavam num comício do maior partido da oposição, o Chadema.

De acordo com testemunhos locais à Associated Press, o serviço de Internet está mais lento, e existe o receio de que possa vir a ser interrompido esta quarta-feira, no dia das eleições.