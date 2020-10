Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou hoje que pretende conquistar os três pontos na receção de quarta-feira ao Gil Vicente, em jogo em atraso da primeira jornada da I Liga de futebol.

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os gilistas, considera que o adversário tem uma equipa "com coragem" e que é muito forte no corredor central para sair em transição.

"O Gil Vicente tem a vantagem de jogar num esquema tático idêntico ao do Sporting. Espero igualar isso e espero que o valor individual dos jogadores do Sporting faça a diferença. É uma equipa muito pressionante no corredor central e que vem jogar aqui sem muita responsabilidade. Vamos impor o nosso ritmo e o nosso jogo", afirmou.