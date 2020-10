OE2020

A pandemia de covid-19 custou 3.058,3 milhões de euros ao Estado até setembro, devido à perda da receita em 831,5 milhões e ao aumento da despesa em 2.226,8 milhões, divulgou hoje a DGO.

"Até setembro, a execução das medidas adotadas no âmbito do combate e da prevenção da covid-19, bem como aquelas que têm por objetivo repor a normalidade, conduziu a uma redução da receita de 831,5 milhões de euros e a um aumento da despesa em 2.226,8 milhões de euros", indica a Direção-Geral do Orçamento na Síntese de Execução Orçamental.

O impacto das medidas covid-19 até setembro é superior aos 2.521,7 milhões de euros registados até agosto.