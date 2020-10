Actualidade

Representantes da oposição costa-marfinense na Europa apelaram hoje, em Bruxelas, a ações de protesto em frente às embaixadas deste país da África Ocidental em apoio ao boicote às eleições presidenciais de sábado.

No poder desde 2010, o Presidente Alassane Ouattara concorre a um terceiro mandato, considerado "inconstitucional" pela oposição, que apelou a um "boicote ativo" à votação.

"A embaixada da Costa do Marfim é o local onde a desobediência civil deve ter lugar. Eles devem saber que aqui na Bélgica, não haverá eleições a 31 de outubro. Organizem-se", disse Abel Naki, presidente da filial europeia do CDRP, do ex-presidente Henri Konan Bédié, um dos principais candidatos da oposição.