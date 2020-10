Actualidade

Os jogos entre as seleções de Portugal e de Espanha em futsal, agendados para os dias 04 e 05 de novembro, não se irão disputar devido à evolução da atual situação epidemiológica da covid-19 nos dois países.

Essa evolução e a necessidade de salvaguardar a saúde dos envolvidos, levou a que as duas federações tivessem chegado a um acordo para cancelar as duas partidas de preparação agendadas para os dias 04 e 05 de novembro, no pavilhão da Cidade do Futebol, em Las Rozas (Madrid).

Em Portugal foram decretadas pelo Governo limitações na circulação entre 30 de outubro e 03 de novembro e em Espanha foi declarado o estado de emergência.