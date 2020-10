Covid-19

A França registou 292 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa um novo recorde de óbitos desde abril passado, superando os 258 da véspera, indicaram hoje as autoridades sanitárias francesas.

No mesmo período, foram também contabilizados 33.417 novos casos do novo coronavírus, com o total acumulado a ficar a menos de 2.500 casos de ultrapassar os 1,2 milhões de infetados desde o início da pandemia.

O total acumulado de mortes ascende a 35.541.