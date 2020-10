Actualidade

Portugal e Israel vão cooperar em países terceiros em projetos que contribuam para a "erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável", segundo um memorando de entendimento hoje assinado em Lisboa.

O "Memorando de Entendimento sobre Cooperação para o Desenvolvimento de Países Beneficiários Mútuos", assinado em conjunto pelo presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos, e pelo embaixador de Israel em Lisboa, Raphael Gamzou, pretende permitir "ações conjuntas de cooperação" em países "em áreas nas quais os dois governos partilham um interesse comum, e que contribuam para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável", refere uma nota divulgada por este organismo português.

"As atividades a realizar no âmbito deste Memorando de Entendimento poderão incluir áreas que coincidam ou sejam complementares às prioridades geográficas e setoriais dos Governos da República Portuguesa e do Estado de Israel, e estarão em linha com as prioridades de desenvolvimento de cada país beneficiário", acrescenta a nota, que aponta que os países deverão ser selecionados "conjuntamente pelos signatários".