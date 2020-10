OE2020

O valor médio das pensões atribuídas em setembro aos novos pensionistas de velhice da Caixa Geral de Aposentações foi de 1.548,8 euros, aumentando 34%, face às atribuídas no mês homólogo, e o número de novas reformas subido 29%.

De acordo com os dados divulgados hoje pela Direção-Geral do Orçamento na Síntese de Execução Orçamental, o número de novos pensionistas de velhice da função pública foi de 1.318 em setembro, registando uma ligeira descida face ao mês anterior, mas uma subida por comparação com setembro de 2019.

Relativamente ao valor bruto das pensões, os 1.548,8 euros médios das que foram atribuídas em setembro evidenciam uma subida tanto em relação ao mês anterior (1.270,1 euros) como face ao mesmo mês de 2019, em que este valor médio foi de 1.154,6 euros.