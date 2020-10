Actualidade

Uma petição a reivindicar o ensino "de qualidade e gratuito" da língua portuguesa no estrangeiro foi hoje formalmente entregue na Assembleia da República, depois de ter reunido mais de 4.500 assinaturas.

A revogação da propina no ensino de português no estrangeiro é uma das reivindicações do documento, informaram hoje os signatários, em comunicado enviado à agência Lusa.

A petição "Português para Todos - Pelo direito das nossas crianças e jovens a um Ensino de Português no Estrangeiro de qualidade e gratuito" pede também que estrangeiros e portugueses residentes fora do país tenham políticas diferenciadas no ensino da língua.