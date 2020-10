Actualidade

Os acionistas da sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting de Braga aprovaram hoje por unanimidade o relatório e contas da época 2019/20, que registou o resultado histórico de 22 milhões de euros (ME).

Reunidos em assembleia-geral, os acionistas da SAD 'arsenalista' aprovaram ainda por unanimidade o orçamento para a presente temporada, assim como os restantes pontos da ordem de trabalhos.

Na época 2019/20, a SAD do Sporting de Braga apresentou um resultado líquido positivo de 22 ME, o maior de sempre da sociedade, registando um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 30,2 ME.