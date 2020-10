Actualidade

O ensaísta Vítor Aguiar e Silva, hoje distinguido com o Prémio Camões, soma mais de cinco décadas em defesa da literatura, "voz insubstituível dos sonhos e misérias" da humanidade, e uma posição assumida contra o Acordo Ortogáfico de 1990.

No seu mais recente livro, "Colheita de Inverno", publicado no passado mês de julho, reúne ensaios que procuram "conhecer e explicar as formas e os sentidos que, desde há quase trinta séculos, constituem a literatura (...), memória do Ocidente e voz insubstituível da liberdade, dos sonhos e das misérias do homem", atravessando uma multidão de autores, das mais diferentes origens, dos clássicos aos contemporâneos, portugueses e estrangeiros, entre os quais Camões, sempre presente no seu percurso.

Em novembro de 2014, foi um dos subscritores de uma ação judicial popular contra a aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, no ensino, apresentada no Supremo Tribunal Administrativo, assim como de um requerimento para o Ministério Público intentar uma ação judicial , no mesmo sentido.