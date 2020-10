Benfica/Eleições

O candidato à presidência do Benfica João Noronha Lopes defedeu hoje que o líder do clube "tem que projetar o futuro com ambição e confiança", bem como "combater a falta de transparência no clube e futebol português".

As palavras foram proferidas na última ação de campanha para as eleições do clube, que decorrem na quarta-feira, tendo Noronha Lopes salientado ainda que o presidente do Benfica tem também de "ouvir os sócios, promover a cultura democrática, reunir os melhores profissionais e, acima de tudo, honrar os pergaminhos da maior instituição portuguesa".

Embora realçando que a sua paixão pelo clube 'encarnado' "nasceu há 54 anos", Noronha Lopes sublinhou que a candidatura que lidera surgiu apenas há alguns meses e que esta se deveu "depois de uma reflexão pessoal, que reforçou uma convicção inabalável".