Covid-19

Investigadoras da Universidade de Oxford sugerem parâmetros padronizados para comparar as candidatas a vacinas contra a covid-19 e depois da sua aprovação recomendam estudos complementares de modo a avaliar a eficácia contra casos de doença grave, num artigo hoje publicado.

No artigo publicado na revista científica The Lancet Infectious Diseases, as duas especialistas argumentam que uma comparação significativa entre as várias candidatas a vacina contra a covid-19 só será possível se as equipas colaborarem e avaliarem a eficácia da vacina com base em métodos padronizados.

"É pouco provável que tenhamos uma única vacina vencedora na corrida contra a covid-19. Tecnologias diferentes vão trazer vantagens distintas que serão relevantes em situações diferentes", explica Susanne Hodgson, uma das autoras, citada em comunicado.