Actualidade

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Marise Payne, acusou hoje o Catar de ter efetuado testes ginecológicos a passageiras de pelo menos 10 voos durante a escala no Aeroporto Internacional de Doha, no início deste mês.

Camberra protestou esta semana junto do Governo do Catar por causa do tratamento "ofensivo" das mulheres, depois de o Canal 7 da televisão local ter noticiado que um grupo de passageiros do sexo feminino que viajava para a Austrália foi submetido a estes testes no dia 02 de outubro, depois de ter sido encontrado um recém-nascido numa casa de banho no terminal do Catar.

A ministra australiana não especificou o número total de mulheres afetadas, nem mencionou as suas nacionalidades ou o destino final dos seus voos.