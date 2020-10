Covid-19

A Argentina registou 14.308 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, no mesmo dia em que Diego Maradona decidiu ficar em isolamento, por precaução, após ter tido contacto com uma pessoa com sintomas da doença.

O antigo internacional argentino e atual treinador da equipa da primeira divisão Gimnasia y Esgrima de la Plata anunciou na terça-feira que decidiu permanecer em isolamento até receber o resultado dos testes à covid-19.

O campeonato de futebol deverá recomeçar esta semana, depois de ter sido interrompido em março, para travar a progressão da doença no país.