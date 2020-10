Actualidade

As autoridades da Costa Rica anunciaram que mais dez pessoas morreram devido à ingestão de álcool adulterado com metanol, numa atualização do balanço de sábado quando foram registados 20 mortos.

Das 65 pessoas intoxicadas, 27 homens e três mulheres morreram, disse o Ministério da Saúde da Costa Rica.

As autoridades sanitárias e a polícia estão em alerta desde o início deste mês, quando ocorreram as primeiras mortes causadas por intoxicação com metanol, no bairro de La Carpio, na zona ocidental de São José.