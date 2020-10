Covid-19

A Índia registou 43.893 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com um novo recorde na capital, Nova Deli, que diagnosticou 4.853 infetados num só dia, segundo dados do Ministério da Saúde indiano.

Desde que a pandemia chegou ao país, a Índia contabilizou quase 8 milhões de infeções (7.990.322), que provocaram 120.010 mortes, com 508 óbitos registados nas últimas 24 horas.

Apesar de uma redução gradual do número diário de casos nas últimas semanas, que chegaram a rondar os cem mil em setembro, a Índia continua a ser o segundo país do mundo com mais infeções, a seguir aos Estados Unidos, atualmente com mais de 8,7 milhões de casos.