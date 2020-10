Covid-19

O Governo timorense defendeu hoje o endurecimento de medidas para combater a pandemia de covid-19, incluindo uso obrigatório de máscaras em recintos públicos, apesar de a situação do país não se ter alterado em vários meses.

"O uso de máscara foi recomendado pelo próprio Presidente da República no decreto do estado de emergência. O senhor Presidente destacou a necessidade de retomar algumas medidas para prevenir a proliferação do contágio do vírus cá em Timor, considerando que o mundo está a registar um aumento enorme de casos e vários países estão numa nova vaga", disse à Lusa Fidelis Magalhães, ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

"Ainda não temos casos, mas como sabe o aumento está a ser registado na Indonésia. É melhor prevenir e esta é a única solução que temos. Para que o Governo não esqueça a gravidade da situação e para a população não esqueça a gravidade do vírus, mantendo a vigilância", afirmou.