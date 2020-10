Covid-19

A Rússia registou hoje pelo segundo dia consecutivo um recorde do número de mortes diárias devido à covid-19 desde o início da pandemia, com um total de 346 mortes nas últimas 24 horas, informaram as autoridades.

Segundo as estatísticas oficiais, 16.292 novos casos positivos de SARS-CoV-2 foram detetados no último dia, 3.670 deles em Moscovo, que é o principal foco infeccioso do país.

A capital russa acumula 409.022 casos do novo coronavírus e 6.578 mortes pela covid-19, 75 delas nas últimas 24 horas.