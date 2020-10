Actualidade

O Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), ONG moçambicana, apelou hoje em comunicado à abertura e transparência do processo negocial entre o Governo e a Junta Militar da Renamo, grupo de guerrilheiros dissidentes da oposição.

"O processo deve ser aberto, transparente e inclusivo para evitar o surgimento de futuras dissidências e vagas de instabilidade político-militar na região centro do país", refere, a propósito da trégua declarada no sábado pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

Ao contrário do processo negocial que culminou com a assinatura do acordo de paz de 2019, "desta vez as negociações devem envolver mais atores relevantes da sociedade, incluindo órgãos de soberania de natureza representativa, como é o caso da Assembleia da República", acrescenta.