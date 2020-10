Covid-19

Vila Real de Santo António, Faro, 28 set 2020 - A ligação fluvial entre Vila Real de Santo António e Ayamonte (Espanha) vai ser interrompida na terça-feira e só deverá ser retomada em dezembro, disse fonte da empresa portuguesa que assegura o serviço em parceria com uma espanhola.

Francisco Santos, gerente da Empresa de Transportes do Rio Guadiana, que gere a embarcação portuguesa da ligação por "ferry" entre as duas margens junto à foz do rio, explicou à agência Lusa que na base desta interrupção do serviço está uma decisão da embarcação espanhola de deixar de operar devido aos efeitos da pandemia de covid-19, numa altura em que o "ferry" português está no estaleiro para manutenção e renovação de licença caducada para poder voltar a operar.

"Quando uma das embarcações tem de ir ao estaleiro para reparações e para renovação de licença, a outra mantinha o serviço em atividade, mas a empresa espanhola decidiu deixar de operar porque há pouco movimento e não lhe compensa manter o serviço", afirmou Francisco Santos.