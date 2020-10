Covid-19

O número de vítimas mortais do surto de covid-19 associado a valências da Misericórdia de Vila Viçosa (Évora) subiu para quatro, com a morte na terça-feira de um utente, de 89 anos, disse hoje fonte hospitalar.

A fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou à agência Lusa que o idoso, infetado com o novo coronavírus SARS-CoV 2, morreu na terça-feira à tarde naquela unidade hospitalar, onde estava internado em enfermaria 'covid'.

Com esta morte, subiu para quatro o número de óbitos deste surto de covid-19, todos relativos a utentes desta Misericórdia alentejana e que tiveram resultados positivos nos testes à covid-19.