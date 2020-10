Actualidade

O pedido de estatuto de cuidador informal fica, a partir de hoje, mais fácil, deixando de ser necessário apresentar atestado médico e permitindo que documentos que impliquem atos médicos possam ser apresentados posteriormente.

De acordo com o decreto-lei publicado hoje em Diário da República, a simplificação do processo de reconhecimento do estatuto de cuidador informal surge por causa do atual contexto de pandemia, que faz com que seja necessário "dispensar a junção de documentos que nesta fase são de difícil obtenção".

Nesse sentido, quem pede o estatuto de cuidador informal não só fica dispensado da apresentação desses elementos, como o prazo para a conclusão de todo o processo é reduzido de 60 dias para 30.