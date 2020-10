Moçambique/Ataques

O ministro do Interior moçambicano admitiu hoje que o país não tem experiência no combate ao "terrorismo", defendendo o pedido de auxílio à comunidade internacional e a opção das multinacionais que estão no país por empresas de segurança privada.

Amade Miquidade assumiu a impreparação das Forças de Defesa e Segurança (FDS) moçambicanas contra o "terrorismo", quando respondia a perguntas da oposição parlamentar moçambicana sobre a estratégia do Governo para acabar com a violência armada no norte do país e o recurso a empresas de segurança privada.

"O combate ao terrorismo faz-se com uma 'expertise' [conhecimentos especializados] que não temos", declarou Amade Miquidade.