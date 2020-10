Actualidade

O diretor-geral da Exxon Mobil em Moçambique, Jos Evens, disse hoje que seria especulação indicar uma data para a decisão final de investimento do consórcio da Área 4 nas reservas Mamba do gás natural do Rovuma.

"O futuro parece brilhante e confiável, mas apontar uma data é especulação. Depende de como o mercado evoluir nos próximos meses e anos e isso será um fator importante para os acionistas se juntarem e avaliarem a viabilidade do projeto", referiu durante de Cimeira de Gás de Moçambique, realizada hoje na Internet.

Jos Evens respondia a uma pergunta direta sobre se a decisão seria tomada em 2021, depois de a petrolífera a ter adiado este ano, pouco depois de declarada a pandemia de covid-19 com impacto negativo na economia global.