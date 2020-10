Actualidade

A Comissão Europeia apresentou hoje a sua proposta legislativa com vista à criação de um quadro que garanta "salários mínimos adequados" em todos os Estados-membros da União Europeia, mas sem impor um valor comum ou obrigatório.

Anunciada pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, no seu discurso sobre o Estado da União, em setembro passado, a proposta foi hoje adotada pelo colégio e será agora alvo de negociações entre o Conselho e o Parlamento Europeu, tendo já Portugal dado conta da sua intenção de 'fechar' um compromisso durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, no primeiro semestre de 2021.

Atualmente, 21 Estados-membros têm um salário mínimo, enquanto nos restantes seis - Áustria, Chipre, Dinamarca, Finlândia, Itália e Suécia - o mesmo é garantido exclusivamente através dos acordos coletivos, mas a Comissão Europeia aponta que, "na maioria dos Estados-membros, os trabalhadores são afetados por uma adequabilidade insuficiente ou lacunas na cobertura da proteção dos salários mínimos".