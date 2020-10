Actualidade

A Prisa registou prejuízos de 209 milhões de euros até setembro como consequência do impacto da covid-19 e das deteriorações de 77 milhões de euros decorrentes da venda da Media Capital, entre outros, anunciou hoje a empresa.

"O resultado líquido lança perdas de 209 milhões como consequência do impacto da covid-19, das deteriorações de 77 milhões procedentes do acordo de venda da Media Capital, da deterioração da totalidade dos créditos fiscais pendentes em Espanha, avaliados em 64,55 milhões, e das deteriorações de 21,9 milhões dos ativos da rádio no México e no Chile", refere a Prisa, que tem uma posição de cerca de 64% na dona da TVI através da Vertix.

Os resultados nos primeiros nove meses do ano "viram-se afetados, em conformidade com o esperado, pela crise da covid-19, sobretudo no negócio dos media", refere o grupo espanhol, apontando que a pandemia "teve um efeito negativo de 166 milhões nas receitas e de 119,4 milhões no EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações]", adianta a dona do El País.