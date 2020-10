Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano admitiu hoje o "aumento de casos" de covid-19 depois do desconfinamento iniciado em junho, que chegaram a 680 novos infetados semanais, apelando à "responsabilidade cidadã" para manter a economia a funcionar.

"Podemos mudar o estado e o sentido da evolução da epidemia? Sim. Podemos e devemos. A responsabilidade cidadã é fundamental, a tomada apurada de consciência de que este é um combate de todos", exortou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, ao explicar esta manhã, no parlamento, as respostas à crise provocada pela covid-19 no arquipélago, e renovando o apelo à adoção de medidas de proteção pela população.

Para Ulisses Correia e Silva, seguindo o que se passa internacionalmente, a atual situação epidemiológica do arquipélago resulta do processo de desconfinamento, após dois meses de estado de emergência, em abril e maio, decretado para conter a transmissão da covid-19.