Moçambique/Ataques

O ministro do Interior de Moçambique admitiu hoje que a importância geoestratégica dos hidrocarbonetos pode ser um dos fatores do conflito armado no norte do país, assinalando que os recursos naturais têm atraído grupos internacionais, incluindo criminosos.

"Não é de descurar algum interesse geoestratégico para a importância económica que a província [de Cabo Delgado] apresenta para o hemisfério sul e no xadrez mundial dos hidrocarbonetos", declarou Amade Miquidade.

Amade Miquidade falava hoje no parlamento, em resposta a perguntas dos deputados da Assembleia da República (AR) sobre a estratégia do Governo no combate aos grupos armados que protagonizam ataques há três anos na região.