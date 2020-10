Actualidade

O presidente da Associação Comercial do Porto (ACP) defendeu hoje que é preciso avançar rapidamente com a alta velocidade, seja por via atlântica ou mediterrânea, defendendo que Portugal tem força para impor a sua solução a Espanha.

" Portugal tem é de avançar. Se é uma linha [Lisboa-Porto-Vigo] ou é outra [Lisboa-Madrid], já estou na fase que quero é o investimento, quero é um certo desenvolvimento", afirmou Nuno Botelho em declarações à Lusa.

Na sexta-feira, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, apontou a ligação atlântica Lisboa-Porto-Vigo como a prioridade portuguesa para a rede ibérica de alta velocidade, avisando que o Governo português não aceita a "solução imposta" por Espanha de priorizar a ligação Lisboa-Madrid.