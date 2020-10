Moçambique/Ataques

A logística que serve as obras do complexo industrial de gás natural da Total no norte de Moçambique já transportou 174 toneladas de comida para o distrito de Palma, cujas ligações por terra têm sido cortadas por terroristas e ciclones.

"Entre janeiro e outubro já transportámos mais de 1,5 milhões de litros de combustível, 174 toneladas de comida, 104 toneladas de material educativo e 4,2 toneladas de suprimentos médicos para o norte de Cabo Delgado", disse hoje Ronan Bescond, diretor-geral da Total em Moçambique.

Aquele responsável falava durante a Cimeira de Gás Natural de Moçambique, que decorre hoje e quinta-feira através da Internet.