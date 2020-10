Covid-19

O primeiro-ministro de Cabo Verde anunciou hoje no parlamento que os operadores turísticos estão a preparar a retoma da atividade nas ilhas do Sal e da Boa Vista, prevendo o regresso dos turistas a partir de 15 de dezembro.

"Tudo aponta, se tudo correr bem, que em princípios de dezembro poderemos ter os primeiros operadores para essas ilhas. Está a ser tratado", disse Ulisses Correia e Silva, no primeiro debate mensal na Assembleia Nacional com o primeiro-ministro desde julho.

O governante recordou que desde junho esteve em curso um processo de certificação internacional de unidades de saúde para tratamento de casos de covid-19 nas duas ilhas, que dependem quase exclusivamente do turismo, parado desde março, mas também com a formação de trabalhadores do setor.