Actualidade

Os promotores da manifestação em Luanda de sábado passado, reprimida pela polícia e que resultou na detenção de 103 pessoas, convocaram hoje um novo protesto para 11 de novembro, Dia da Independência de Angola.

O anúncio foi hoje feito por Dito Dalí, um dos promotores da manifestação de sábado passado, na qual várias pessoas foram detidas e agredidas, no confronto entre manifestantes e as forças de ordem.

Segundo Dito Dalí, que diz ter sido uma das vítimas da agressão policial, chegando a perder os sentidos, o protesto marcado para 11 de novembro realiza-se na sequência de outros que exigiram o afastamento do diretor do gabinete do Presidente da República, Edeltrudes Costa, cujo nome surgiu numa investigação sobre corrupção divulgada pela TVI.