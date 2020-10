Actualidade

A petrolífera italiana ENI anunciou hoje perdas de 7.838 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, devido à pandemia de covid-19, depois de no mesmo período do ano passado ter registado lucros de 2.039 milhões.

De acordo com os resultados dos primeiros nove meses e do terceiro trimestre de 2020 hoje divulgados pelo grupo, o seu resultado operacional ajustado entre janeiro e setembro deste ano foi de 1.410 milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 79%.

A petrolífera não divulgou os valores do EBIT (lucro antes de juros e impostos) nem do EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), mas a sua faturação foi de 32.356 milhões de euros nos primeiros nove meses, isto é, menos 40%, face aos 53.666 milhões registados em 2019.