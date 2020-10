Actualidade

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu hoje que as negociações a nível europeu para forçar as plataformas digitais a removerem imediatamente conteúdo terrorista 'online' devem "ter sucesso o mais rapidamente possível".

"[É] urgente e necessário que as negociações europeias sobre a remoção de conteúdos terroristas na Internet, no prazo de uma hora, possam ser concluídas o mais rapidamente possível", declarou o chefe de Estado à imprensa após uma reunião com o primeiro-ministro da Estónia, Juri Ratas, no palácio presidencial do Eliseu, em Paris.

A implementação de um regulamento ao nível da União Europeia é atualmente objeto de discussões entre o Parlamento europeu e os Estados membros, nomeadamente no que se refere à liberdade de expressão e aos meios de regulamentação das plataformas.