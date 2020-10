Actualidade

A ecopista do Vouga, que representa um investimento superior a três milhões de euros, vai começar a ser construída e deverá ficar concluída no prazo de ano e meio, concretizando uma aspiração de muitos anos.

"Há muitos anos que ambicionávamos este dia", disse hoje o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Rogério Abranges, durante a cerimónia de assinatura do auto de consignação da empreitada.

A ecopista do Vouga, que será construída sobre o antigo ramal ferroviário da linha do Vouga (desativado em 1980), atravessará os concelhos de Viseu, São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. Na cidade de Viseu, terá ligação à ecopista do Dão (que passa também pelos concelhos de Tondela e Santa Comba Dão).