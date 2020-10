Actualidade

O Serviço de Neurocirurgia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) implantou hoje, pela primeira vez em Portugal, uma nova geração de neuroestimuladores para tratamento da dor crónica, foi hoje anunciado.

Segundo a unidade hospitalar, a cirurgia foi realizada na Unidade de Cirurgia de Ambulatório, num doente "com um quadro complexo de dor crónica", em contacto direto com o professor Patrick Mertens, referência mundial no tratamento neurocirúrgico da dor, do hospital Pierre Wertheimer, de Lyon (França).

O cirurgião francês "acompanhou a cirurgia em permanência através de um sistema de vídeo e áudio integrante dos óculos do cirurgião, tendo assim, ambas as equipas, a mesma visão e colaborado em direto", refere o CHUC, em comunicado.