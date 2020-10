LE

O treinador Jorge Jesus assumiu hoje que o Benfica procura chegar a uma final europeia de futebol nos próximos anos, mas advertiu que esse é um caminho que "não se faz em dois ou três meses".

Em conferência de imprensa de lançamento da partida de quinta-feira para a Liga Europa, frente ao Standard Liège, o técnico lembrou que "o Benfica impõe sempre respeito" aos adversários, apesar de nos últimos anos ter perdido a "referência e identidade de ter chegado a algumas finais", mas sublinhou que recuperar esse estatuto é "um dos projetos do presidente", Luís Filipe Vieira.

"Foi com essa ideia que me conseguiu 'sacar' do Brasil, mas isso não se faz em dois ou três meses. É um processo evolutivo, de continuidade, mas os jogadores que o Benfica contratou, jovens e com uma qualidade muito grande, vão fazer com que este Benfica, ano após ano, fique cada vez mais forte", afirmou o técnico 'encarnado'.