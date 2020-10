Covid-19

O Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) prevê uma subida da inflação para 9% até ao final deste ano e uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) em 6%, segundo em comunicado hoje divulgado.

O BCSTP justifica a subida da inflação e a queda do PIB com "os choques do lado da oferta de bens e serviços, conjugados com a expansão da liquidez".

"A atividade económica nacional afetada por choques externos, destacando-se a forte redução da procura turística, cujo efeito de transmissão é generalizado a todos os setores da economia nacional" e "o contexto económico internacional envolto em grandes incertezas decorrentes da pandemia de covid-19" levam o BCSTP a rever todas as projeções macroeconómicas "em baixa".